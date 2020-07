Rai3 suona «La Dedica»: Pino Rinaldi racconta le serenate in musica popolare (Di lunedì 13 luglio 2020) Pino Rinaldi, La Dedica La musica popolare italiana come veicolo di emozioni. Come insieme di sonorità che richiamano la tradizione e raccontano il presente, attraverso una serenata. Rai3 scopre la forza e il valore di questa comunicazione in note soffermandosi proprio sulle canzoni e sulle storie che le hanno ispirate. La Dedica, nuovo programma in onda da oggi in access (ore 20.20) dal lunedì al venerdì per 15 puntate, approfondirà la genesi di alcuni brani di musica popolare sconosciuti ai più, dietro ai quali si cela però un triangolo pieno di vita. I protagonisti in ciascuna puntata saranno infatti tre persone in carne ed ossa, che trasmettono, nei loro racconti, ... Leggi su davidemaggio

