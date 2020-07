PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Milan ringhia sempre" (Di lunedì 13 luglio 2020) "Il Milan ringhia sempre" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Pari in rimonta al San Paolo per gli uomini di Stefano Pioli che hanno giocato una buona gara contro il Napoli dell'ex Rino Gattuso. Leggi su tuttonapoli

"Il Milan ringhia sempre" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Pari in rimonta al San Paolo per gli uomini di Stefano Pioli che hanno giocato una buona gara contro il Napoli dell'ex ...

Qs - Inter, notte di esami

"Notte d'esami. Inter col Toro senza Lukaku: c'è Lautaro". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina. Brozovic senza patente, ma in regia. In mezzo ...

"Notte d'esami. Inter col Toro senza Lukaku: c'è Lautaro". Questo il titolo che il QS in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina. Brozovic senza patente, ma in regia. In mezzo ...