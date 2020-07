Parma, la rinascita di Inglese: “L’infortunio il periodo più difficile della mia carriera e della mia vita” (Di lunedì 13 luglio 2020) Non avrebbe mai pensato ad un finale così. Roberto Inglese, attaccante del Parma, è stato decisivo per i ducali nel match contro il Bologna, finito 2-2 in rimonta. L'attaccante è tornato al gol 286 giorni dopo l'ultima volta, quando il terribile infortunio lo aveva costretto a fermarsi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, come riporta il sito ufficiale crociato, il centravanti ha commentato il punto ottenuto ma soprattutto la gioia di essere tornato assoluto protagonista.Inglese: "Vissuto periodo più difficile della mia vita"caption id="attachment 991075" align="alignnone" width="740" Parma Inglese (getty images)/captionL'emozione di esultare, la gioia dei compagni e amici nel festeggiarlo. ... Leggi su itasportpress

