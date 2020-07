Palinsesti Rai 2020/2021, le novità (Di lunedì 13 luglio 2020) Paola Perego La Rai ha definito i Palinsesti per la stagione TV 2020/2021, che saranno presentati giovedì 16 luglio. I giochi sono ormai fatti e, salvo clamorosi ribaltamenti dell’ultima ora, per i diretti interessati non è più tempo di sorprese: chi c’è, c’è; chi non c’è, se n’è già fatta una ragione (forse!). E’ il caso di Elisa Isoardi, che come è noto esce di scena dal mezzogiorno di Rai 1, dove torna Antonella Clerici con un nuovo programma e un nuovo titolo, che non prevede Casa né Bosco: sarà E’ Sempre Mezzogiorno. La conduttrice – che in autunno ritornerà anche in prima serata con The Voice Senior – va ad inserirsi in una programmazione di daytime confermata quasi in toto. Le altre ... Leggi su davidemaggio

Raiofficialnews : “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l’intuizione soprannatural… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Rai, le anticipazioni dei palinsesti per l'autunno 2020 - LorenzoMainieri : Palinsesti Rai: giovedì la presentazione ufficiale - andreapalazzo2 : RT @fabiofabbretti: Palinsesti Rai 2020/2021: tutte le (tante) novità - zazoomblog : Palinsesti Rai 2020-2021: conferme e novità c’è anche Chiara Ferragni - #Palinsesti #2020-2021: #conferme -