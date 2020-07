NASCAR 2020 Kentucky: Custer a sorpresa (Di lunedì 13 luglio 2020) La NASCAR entra nel vivo del suo 2020, con la Quaker State 400 al Kentucky Speedway. Il calendario riveduto e corretto ha fatto si che la corsa sul miglio e mezzo di Sparta si svolga di giorno, anziché di notte come avviene di solito. Ma non manca lo spettacolo, fatto di restart selvaggi e risultati a sorpresa. Ed infatti, abbiamo un vincitore insolito. Cole Custer, alla sua prima stagione nella Cup Series, conquista una vittoria inaspettata. Con la giusta dose di abilità, ed un pizzico di fortuna, il portacolori dello Stewart Haas Racing è autore di un ultimo giro da urlo, nel quale si tiene fuori dalla lotta furibonda tra Ryan Blaney, Kevin Harvick e Martin Truex Jr. Quest’ultimo finisce secondo, precedendo l’altra sorpresa del giorno, Matt ... Leggi su sport.periodicodaily

