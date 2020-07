Morta Kelly Preston, moglie di John Travolta, a soli 57 anni: “Ha perso la sua battaglia” (Di lunedì 13 luglio 2020) Combatteva da due anni contro un cancro al seno che non le ha dato scampo: Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta, è Morta a soli 57 anni. Interprete di tante commedie americane, da Jerry Maguire a Il Genio, la Preston si è spenta lasciando un marito e due figli. Il triste annuncio è arrivato proprio da John Travolta, che sul suo account Instagram ha comunicato la scomparsa della moglie, spiegando che si allontanerà dalla scena pubblica per un po' di tempo per elaborare il lutto e stare con i suoi figli. È con immenso dolore che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha ... Leggi su optimagazine

Lutto per John Travolta : è morta la moglie Kelly Preston L’attrice Kelly Preston è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne notizia il marito John Travolta che ha pubblicato sui social un toccante messaggio. “È con il cuore gonfio di tristezza che vi informo che ...

L’attrice è dopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne notizia il marito che ha pubblicato sui social un toccante messaggio. “È con il cuore gonfio di tristezza che vi informo che ... Morta Kelly Preston - moglie di John Travolta : “Ha combattuto una lotta coraggiosa” Kelly Preston , la moglie di John Travolta , si è spenta a soli 57 anni. Ad annunciarlo è stato proprio il divo di Hollywood che su Instagram ha pubblicato una foto dell’attrice accompagnata da un commovente messaggio. La star ...

, la di , si è spenta a soli 57 anni. Ad annunciarlo è stato proprio il divo di Hollywood che su Instagram ha pubblicato una foto dell’attrice accompagnata da un commovente messaggio. La star ... È morta la moglie di John Travolta : tutti i film di Kelly Preston Kelly Preston se ne è andata nella notte italiana. La moglie di John Travolta è morta a seguito di una battaglia con il cancro. A darne notizia è direttamente il marito tramite un post social. Non ce l’ha fatta Kelly ...

MediasetTgcom24 : E' morta Kelly Preston: l'annuncio social del marito John Travolta #kellypreston - LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - fanpage : La bellissima dedica di John Travolta a sua moglie Kelly, morta di cancro a soli 57 anni - ilpost : È morta Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta - mb_ita : RT @MediasetTgcom24: E' morta Kelly Preston: l'annuncio social del marito John Travolta #kellypreston -