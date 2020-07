Migranti positivi in Calabria, arriva l’esercito per presidiare la struttura (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli abitanti di Amantea hanno manifestato oggi contro la presenza dei Migranti giunti sabato notte nella Locride, di cui 13 affetti da coronavirus. I residenti di Amantea hanno bloccato oggi la Strada Statale 18 per protestare contro la dislocazione, presso la struttura di accoglienza della loro città, di 13 dei 70 Migranti arrivati nella notte … L'articolo Migranti positivi in Calabria, arriva l’esercito per presidiare la struttura NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - LegaSalvini : ??A ROCCELLA JONICA SBARCATI 28 POSITIVI AL VIRUS. E ALTRI 791 SBARCHI A LAMPEDUSA AL COLLASSO ?? - Nunu82788242 : RT @SalamidaFabio: Ma i minchioni che urlavano che il Covid-19 non esisteva, che era tutto un complotto per “imbavagliarli” con le mascheri… - RcCamera : RT @Fontana3Lorenzo: Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! http… -