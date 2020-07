Mercedesz Henger doccia bollente in spiaggia, acqua dappertutto: «Cosa ti farei…» (Di lunedì 13 luglio 2020) «Scrivete la sensazione che vi trasmette questa foto… a me freschezza», recita così la didascalia che fa da corredo all’ultimo scatto audace sui social di Mercedesz Henger. Ed è un pensiero che suona piuttosto come una provocazione bella e buona tenendo conto che il messaggio accompagna una foto assai piccante. L’immagine in questione mostra, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi intenta a farsi la doccia in spiaggia in Calabria. Un ritratto hot che ha alzato notevolmente le temperature su Instagram. I fan sono impazziti: centinaia i complimenti volti a lodare le grazie dell’influencer. leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini magnifica in piscina, posizione yoga hot e costume sgambatissimo: «La dea ... Leggi su urbanpost

