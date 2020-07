Lo staff di Salvini modifica un video con Aboubakar Soumahoro, lui lo porta in tribunale (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono importanti risvolti che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito di un’uscita a vuoto da parte dello staff di Matteo Salvini, che di recente ha modificato un video relativo ad una manifestazione a Roma dei cosiddetti “Stati popolari”, in particolare durante l’intervento di Aboubakar Soumahoro. Ne abbiamo parlato un paio di giorni fa, con una dimostrazione che effettivamente lascia poco spazio ai dubbi, se pensiamo che il filmato originale sia stato effettivamente editato con l’aggiunta dei bonghi. Dietro l’operazione del team che si occupa della comunicazione social di Matteo Salvini, evidentemente, la voglia di trasmettere ai suoi fan l’idea che quella di Roma sia stata una manifestazione ... Leggi su bufale

camilla_staff : RT @lorenzodalai: Scusate, ma adesso che finalmente le chiese sono aperte, qualcuno ha incontrato #Salvini a Messa? - demian_yexil : RT @dukana2: Alla #Regione #Basilicata (s)governatore #Bardi del CessoDestra di #Salvini, #Meloni e #Berlusconi...aggiunge (alla faccia del… - dukana2 : RT @dukana2: Alla #Regione #Basilicata (s)governatore #Bardi del CessoDestra di #Salvini, #Meloni e #Berlusconi...aggiunge (alla faccia del… - Speeddriver977 : Ennessima fake-news di Matteo Salvini e il suo staff denominata 'La Bestia' Utilizza un vecchio video di Gennaio co… - generacomplotti : RT @claudiodamico72: Ennessima fake-news di Matteo Salvini e il suo staff denominata 'La Bestia' Utilizza un vecchio video di Gennaio con p… -