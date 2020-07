Le pagelle del Trapani – Luperini segna e trascina, Coulibaly entra bene (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTrapani – Tre punti importanti in ottica salvezza per il Trapani di Castori contro il benevento. Siciliani trascinati da Luperini e Coulibaly. Di seguito le pagelle dei giallorossi: Carnesecchi 6: Una sola incertezza sul sinistro di Kragl nella ripresa, il resto è ordinaria amministrazione. Buongiorno 6,5: Buona prestazione, l’unica volta in cui va in affanno è su una maldestra svirgolata a inizio ripresa. Pagliarulo 6,5: Dà sicurezza al reparto, nell’azione dell’uno a zero era stato bravo anche a ribadire in rete, ma la palla era già entrata sul colpo di testa di Luperini. Scognamillo 6,5: Non commette evidenti sbavature, sempre in ... Leggi su anteprima24

