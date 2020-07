Inter-Torino, probabili formazioni: Conte senza Lukaku, Lautaro-Sanchez dal 1′. Longo conferma Verdi (Di lunedì 13 luglio 2020) Inter Torino probabili formazioni- L’Inter si prepara a ospitare il Torino dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Verona nel match della 31^ giornata di campionato. Nerazzurri in campo… L'articolo Inter-Torino, probabili formazioni: Conte senza Lukaku, Lautaro-Sanchez dal 1′. Longo conferma Verdi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews

Gazzetta_it : #Inter-Torino Bastoni cerca il pallone col braccio: stavolta il rigore non viene fischiato - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - CalcioWeb : Probabili formazioni Serie A: tridente pesante per il Torino, Conte rilancia Eriksen dal 1' - - 100x100Napoli : #SerieA, le due partite in programma oggi. - SSpilabotte : @d_arco75 @morenophilips @sandro_rosco Infatti credo di Nn sbagliare se dico ke: se noi perdiamo a Torino e le pust… -