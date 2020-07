In Campania il record delle frodi con furto d’identità. Studio Crif: Fenomeno in crescita in tutta Italia: +19,7% (Di lunedì 13 luglio 2020) Le frodi creditizie mediante furto di identità, con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene, continuano ad avere un impatto non trascurabile sul credito alle famiglie. L’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulle frodi creditizie e i furti di identità realizzato da Crif-MisterCredit evidenzia che nel 2019 in Italia i casi rilevati siano stati oltre 32.300 per un danno stimato che supera i 150 milioni di euro. Per altro, rispetto all’anno precedente il numero di frodi risulta in ulteriore crescita del +19,7% ma al contempo è diminuito l’importo medio (-5,9%), ... Leggi su ildenaro

Ancora tartarughe nel Cilento: è record per la Campania!

Un altro possibile nido di tartarughe a Marina di Camerota. Le tracce sono state rinvenute questa mattina presso la Spiaggia del Camping Saline. Ad accorgersi della presenza di tracce di caretta caret ...

