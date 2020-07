I capelli come Donald Glover e Zion Williamson (Di lunedì 13 luglio 2020) I capelli di Donald Glover (alias Chilidsh Gambino) si sono evoluti nel corso degli anni fino a raggiungere l'attuale look: torsioni naturali con una bassa conicità e una parte. Il maestro barbiere Faheem Alexander ci spiega come chiedere i capelli di Donald Glover al vostro barbiere come prossimo taglio. Il novellino dei New Orleans Pelicans Zion Williamson è una delle stelle nascenti più veloci dell'NBA e i suoi capelli stanno diventando iconici quasi quanto l'uomo stesso. Il maestro barbiere Faheem Alexander racconta a GQ come ricreare la "Z" di Zion Williamson per il vostro prossimo taglio di capelli. Leggi ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : capelli come Come farsi i capelli alla Donald Glover o Zion Williamson GQ Italia Ireland Baldwin è tutta sua madre Kim Basinger, forme toniche e curve sexy in bikini

I capelli biondi raccolti sulla nuca, un bikini verde e l'allegria dei suoi 24 anni. Ireland Baldwin sembra proprio spensierata e felice mentre si tuffa tra le onde, balla con un bottiglia d'acqua in ...

Tagli capelli estate 2020: il french bob è il caschetto che conquista le star

Il french bob è il taglio di capelli corto più richiesto nell’estate 2020, come raccontano le scelte delle star, gli hashtag su Instagram e le proposte estive dei saloni. Tra i suoi punti di forza, la ...

