Grillo scatena la rabbia dei romani: «Noi gente de fogna? Pijate la valigia e annatevene» (Di lunedì 13 luglio 2020) Grillo scarica la Raggi e insulta la capitale: fino alla fine. La replica di Roma non si fa attendere: e dalla politica alla società civile, tra “infami, gente de fogna” e non, il coro è unanime: «annatevene»… È uno dei temi del giorno in casa 5 Stelle, e non solo. Il sonetto in romanesco, a firma Franco Ferrari, con cui Beppe Grillo si rivolge alla sindaca di Roma: «Virgì, Roma nun te merita», dunque «annamosene», indigna. Scuote e scatena polemiche da ogni dove. Nel sonetto il garante 5S, prendendo in prestito i versi di Ferrari, definisce i detrattori della sindaca «Sta gente de fogna» e «infami». E subito dagli altri partiti parte il fuoco ... Leggi su secoloditalia

