Ghost of Tsushima in un nuovo epico trailer di lancio (Di lunedì 13 luglio 2020) Ghost of Tsushima, il gioco d'azione samurai open world di Sucker Punch, uscirà tra pochi giorni. L'esclusiva PlayStation 4 arriverà prima dell'uscita di PS5, e sembra essere davvero un buon modo per terminare questa generazione attuale di console. Il gioco uscirà venerdì 17 luglio, ma Sony si è portata avanti con il lavoro e ha rilasciato un trailer di lancio per aumentare l'hype dei fan.Il trailer, breve ma elegante, ci invoglierà ad esplorare l'isola di Tsushima. Il gioco sarà molto suggestivo e pieno d'azione, con paesaggi meravigliosi che ci riportano nel periodo dei samurai. Siamo a pochissimi giorni di distanza dalla sua uscita, fortunatamente per i giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani su questo titolo. Notizie recenti ... Leggi su eurogamer

