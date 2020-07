‘Gf Vip 4’, Clizia Incorvaia a ‘Vanity Fair’: “Io e Paolo Ciavarro siamo due bimbi innamorati!”. Poi svela a quale programma vorrebbe partecipare (Di lunedì 13 luglio 2020) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno trascorrendo tra sole, mare e lunghi baci appassionati la loro prima estate insieme. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4, dopo essersi incontrati nella Casa più spiata d’Italia e aver superato i primi mesi distanti a causa della quarantena, non hanno nessuna intenzione di separarsi nemmeno per un secondo e stanno trascorrendo questi giorni di sole e spensieratezza insieme tra Roma, Ponza, Fregene con qualche birretta come si erano promessi nel corso del reality show e la bellissima Sicilia, terra di origine dell’ex moglie di Francesco Sarcina. Clizia con Paolo sembra di nuovo felice dopo la turbolenta fine del matrimonio con il leader de Le Vibrazioni e proprio alle pagine di VanityFair.it ha raccontato quando ... Leggi su isaechia

