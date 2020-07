Forte scossa di terremoto in provincia di Belluno: la magnitudo tra 3.4 e 3.9 (Di lunedì 13 luglio 2020) terremoto oggi, lunedì 13 luglio 2020, in provincia di Belluno Una scossa di terremoto, la cui magnitudo provvisoria è tra 3.4 e 3.9, è stata registrata oggi, lunedì 13 luglio 2020, in provincia di Belluno. Il sisma è stato registrato dall’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 14,06. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Tutte le scosse registrate nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio Notizia in aggiornamento Leggi su tpi

