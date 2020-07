Criscitiello: "Arbitri scarsi e rigori senza senso, così la Serie A rischia di diventare inguardabile e falsata" (Di lunedì 13 luglio 2020) Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza la questione arbitrale al centro della polemica in questi giorni: "La Serie A rischia di diventare inguardabile oltre che falsata. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Criscitiello Arbitri

Tutto Juve

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ... I rigori che vengono dati (a tutti) sono senza senso. Abbiamo arbitri scarsi, completamente rimbecilliti dalla tecnologia. Un uso ...Michele Criscitiello affronta i temi caldi del calcio italiano nel suo editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb. Le sue considerazioni: "Che non sia l'anno perfetto per Antonio Conte lo sanno tutti.