Comdata, addetti campani incontrano il ministro per la stabilizzazione all’Inps (Di lunedì 13 luglio 2020) Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha incontrato sabato all’ippodromo di Agnano una delegazione dei lavoratori Comdata assieme alle Rsu di Cgil. Al ministro è stato esposto il tema dell’internalizzazione presso l’Inps dei lavoratori Comdata assegnati al servizio di contact center svolto per l’istituto di previdenza: sono circa 800 nella sola campania. Il lavoro svolto è stato prezioso nel corso dell’emergenza Covid: tutti i cittadini hanno ricevuto un servizio di informazione di alta professionalità dimostrando ancora una volta il ruolo strategico di questa forza lavoro soprattutto nella gestione delle richieste delle varie misure di sostegno erogate dal Governo. Provenzano seguirà con attenzione il processo di ... Leggi su ildenaro

