Colonna di fumo nero visibile su tutta Napoli: l'incendio in un deposito di bus (Di lunedì 13 luglio 2020) Paura nel napoletano, dove ad andre in è stato un deposito di autobus e camion. La coltre di fumo visibile da chilometri si è alzata da via Saggese in località , intorno alle 11.30. Il capannone ... Leggi su leggo

marcuspascal1 : RT @mattinodinapoli: Maxi incendio nel Napoletano, chiesa divorata dalle fiamme e alta colonna di fumo - pedrolp44860430 : RT @rep_palermo: Palermo, capannone in fiamme: colonna di fumo alta in cielo [aggiornamento delle 07:45] - rep_palermo : Palermo, capannone in fiamme: colonna di fumo alta in cielo [aggiornamento delle 07:45] - GrottaNews : Montecalvo Irpino, incendio in un capannone: fiamme alte e densa colonna di fumo nero - Napoli… - rep_palermo : Palermo, capannone in fiamme: colonna di fumo alta in cielo [aggiornamento delle 20:22] -