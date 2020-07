Coldplay: 20 anni fa usciva il loro primo album Parachutes (Di lunedì 13 luglio 2020) I Coldplay celebrano il ventesimo anniversario del loro album di debutto, “Parachutes”. La band ha raggiunto il ventesimo anniversario del loro album di debutto, “Parachutes”, pubblicando filmati inediti dalle riprese del loro famoso video musicale “Yellow”. La band britannica composta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion ha deliziato i fan domenica 12 Luglio 2020 condividendo le immagini originali per il video. Girato a Studland Bay, nella contea sud-occidentale inglese di Dorset, su Instagram. Nelle immagini finali girate completamente al rallentatore Martin cammina lungo una spiaggia vuota. Piove a dirotto, inoltre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

sofiap1909 : 20 anni fa ....? Trouble di Coldplay - fede_coldplay : RT @winterfxlcon: 35 anni fa questo momento STORICO. ?? - caffemusicale : Coldplay in arrivo il vinile in edizione limitata per i 20 anni di “Parachutes” - rdufayel : Sono trascorsi 20 anni e Parachutes dei Coldplay gira ancora benissimo. Che album meraviglioso. - Deiv90 : I Coldplay condividono una prima versione del video di “Yellow” girato 20 anni fa | News | SENTIREASCOLTARE… -