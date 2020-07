Capello: "Juve fortunata. Il Milan butterà un altro anno. Conte si salva solo in un caso" (Di lunedì 13 luglio 2020) L'ex allenatore di Juventus e Roma, Fabio Capello, nella sua intervista a Radio RAI, ha parlato di quanto sta accadendo nel campionato italiano. Ecco le sue parole: La Juventus è prima in classifica, ma non sta convincendo tutti "Penso che la Juventus, fino a questo momento, sia stata fortunata perché Inter e Lazio stanno andando piano. C'è una sola squadra che corre davvero ed è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini". Portraits - 2020 Laureus World Sports Awards - Berlin La Juventus può passare... Leggi su 90min

