Cantina Wader 4: Il nuovo cammino su Canale 5 – trama, cast, finale (Di lunedì 13 luglio 2020) Canale 5 propone oggi il quarto capitolo della serie Cantina Wader dal titolo Il nuovo cammino. La pellicola fa parte di un ciclo di tv-movie incentrati su una giovane viticoltrice impegnata a mandare avanti l'azienda di famiglia.La pellicola ha la durata di un'ora e 30 minuti, è una produzione tedesca di genere romantico con atmosfere drammatiche. Il film è andato in onda per la prima volta il 29 novembre 2019 in Germania.Cantina Wader: Il nuovo cammino - regia, protagonisti, dove è giratoLa regia è di Tommy Wigand. Protagonista principale nel ruolo di Anne Wader è l'attrice Henriette Richter-Röhl. Accanto a lei la madre Käthe Wader interpretata da Lesley ... Leggi su maridacaterini

zazoomblog : Cantina Wader: Passione e coraggio su Canale 5 – trama cast finale - #Cantina #Wader: #Passione #coraggio -

Ultime Notizie dalla rete : Cantina Wader LA CANTINA WADER IL NUOVO CAMMINO, CANALE 5/ Nel cast Leslie Malton Il Sussidiario.net Cantina Wader 4: Il nuovo cammino su Canale 5 – trama, cast, finale

Canale 5 propone oggi il quarto capitolo della serie Cantina Wader dal titolo Il nuovo cammino. La pellicola fa parte di un ciclo di tv-movie incentrati su una giovane viticoltrice impegnata a mandare ...

LA CANTINA WADER IL NUOVO CAMMINO, CANALE 5/ Nel cast Leslie Malton

La Cantina Wader – il nuovo cammino in onda su Canale 5 oggi, 13 luglio, dalle 16:30. Nel cast Henriette Richter-Rohl, Leslie Malton, Max von Pufendorf. Curiosità Tra le principali protagoniste di ...

Canale 5 propone oggi il quarto capitolo della serie Cantina Wader dal titolo Il nuovo cammino. La pellicola fa parte di un ciclo di tv-movie incentrati su una giovane viticoltrice impegnata a mandare ...La Cantina Wader – il nuovo cammino in onda su Canale 5 oggi, 13 luglio, dalle 16:30. Nel cast Henriette Richter-Rohl, Leslie Malton, Max von Pufendorf. Curiosità Tra le principali protagoniste di ...