Boris 4 si farà, l’annuncio di uno degli autori (Di lunedì 13 luglio 2020) A più di dieci anni di distanza Boris è tornato a far ridere. Il merito è stato della riproposizione su Netflix e forse la quarantena, che ha spinto gli italiani a farsi due risate con la serie cult uscita per la prima volta nel 2007. Al resto ci hanno pensato meme e pagine dedicate che hanno rinnovato il fenomeno di Renè Ferretti e soci. Non sorprende la nuova veste di splendore che ha rivestito la serie televisiva, tra le più brillante mai girate in Italia. Semmai è il contrario: è strano che i social network si siano accorti solo ora del genio che permea lo show. Ma meglio tardi che ami, perché proprio questo successo potrebbe spingere gli autori ad una nuova stagione. Boris 4 molto probabilmente si farà. Boris 4, l’annuncio di Lorenzo ... Leggi su italiasera

