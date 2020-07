Bonus affitti in partenza. Chi può usufruirne e a quali condizioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Bonus affitti: parte l’agevolazione sul canone per il credito maturato tra marzo e maggio. Ecco chi può farne richiesta e a quali condizioni. Parte oggi la possibilità di cessione del credito d’imposta maturato con i canoni di marzo, aprile e maggio in base ai decreti Cura Italia e Rilancio. A poter effettuare la cessione sono i titolari di esercizi commerciali, alberghi e ristoranti che svolgono la loro attività in affitto; a poter ricevere il credito sono i locatori. Grazie al Bonus affitti riuscirebbero dunque ad ottenere uno sconto sul canone. Non è possibile cumulare i Bonus previsti dai due decreti per il mese di marzo. Chi avrà intrapreso la propria attività successivamente al 1° gennaio 2019 non ... Leggi su bloglive

