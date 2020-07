Assassin's Creed Valhalla vi consente di cambiare il sesso di Eivor anche durante il gioco (Di lunedì 13 luglio 2020) Al contrario di Assassin's Creed Odyssey, in cui il giocatore doveva inizialmente scegliere tra Kassandra ed Alexios prima di cominciare il gioco, in Assassin's Creed Valhalla saremo in grado di cambiare il sesso di Eivor anche durante la storia. Ciò può essere utile per decidere con quale personaggio vi trovate bene (e quale doppiatore vi piace di più), senza dover iniziare da capo tutto quanto."E' possibile entrare nel livello Animus del nostro gioco", ha dichiarato il director Darby McDevitt durante un'intervista. "C'è un'opzione per cambiare il flusso di memoria. Spiegare perché rovinerebbe un segreto di lunga ... Leggi su eurogamer

