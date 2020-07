Arena Adriano Studios: domani e mercoledì ospiti Matteo Garrone e Gabriele Muccino in occasione delle proiezioni-evento di “Pinocchio” e “Gli anni più belli” (Di lunedì 13 luglio 2020) Prosegue senza soste la programmazione dell’Arena Adriano Studios, nella splendida location degli studi cinematografici di via Tiburtina: al via una nuova settimana di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di cinema e non solo, in un contesto unico nel suo genere che fino al 31 agosto ospiterà proiezioni all’aperto ed eventi glamour con i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. domani, martedì 14 luglio, e mercoledì 15 luglio, si terranno le proiezioni-evento dei film Pinocchio e Gli anni più belli con ospiti i registi Matteo Garrone e Gabriele Muccino. Giovedì 16 luglio si proseguirà con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

