Ardea: aggressione a Beatrice Ion, arriva il Comunicato dell’Amministrazione di Ardea (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Amministrazione del Comune di Ardea si stringe intorno all’atleta Beatrice Ion e al padre che, giovedì scorso, sono stati oggetto di una vergogna aggressione fisica e verbale a sfondo razziale. E’ incredibile dover assistere ancora oggi ad episodi di violenza, razzismo ed odio che non rappresentano in nessun modo la nostra comunità e i valori di cui si fa portatrice. L’Amministrazione prende le distanze da tale genere di comportamenti, da denunciare e isolare. Il Sindaco, il vice-sindaco Morris Orakian e tutta l’Amministrazione augurano una pronta guarigione per entrambi e che le autorità possano identificare i responsabili il prima possibile. Il Sindaco Mario Savarese dichiara: “Sono estremamente costernato per la vicenda ed esprimo il mio rincrescimento a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

