#13/7/2020 Ippicanews (Di lunedì 13 luglio 2020) IERI A TRIESTE - GP Città di Trieste femmine , gruppo 3, 50.050 euro , m. 1660,: 1. Apple Wise As, A. Gocciadoro, 15.2, 2. Alaska Gams 15.4, 3. Amour Petit 15.7, 4. Azdora 15.8. Non ha corso Ad Maiora ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #13 2020 Bimba positiva al Covid, per ora non risultano focolai: ma continuano le quarantene

Arezzo, 13 luglio 2020 - Tutti negativi i 30 tamponi eseguiti ai contatti stretti della bambina con il Covid19 a Foiano. Sospiro di sollievo per le condizioni dei compagni di asilo, ma restano aperti ...

Impossibile allestirla: la Marcia delle Ville dà appuntamento al 2021

La marcia delle Ville, edizione 2020, è stata spostata al 25 aprile del prossimo anno. La decisione ufficiale è stata comunicata dall’associazione Podistica Marciatori Marliesi, organizzatrice ...

