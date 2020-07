Volley, Zaytsev: 'Vado, vinco e torno, in spiaggia,' (Di domenica 12 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Il suo presente è ben saldo, terminata la stagione 2019/20 Zaytsev ha abbandonato il Modena, aprendo le porte al Kuzbass Kemerovo in Siberia nella serie A russa per l’annata 2020/21 ma chissà… in ...

"Modena e il suo amore infinito per il volley"

Mentre Ivan Zaytsev dichiara di prendere seriamente in considerazione il sogno di poter giocare anche le Olimpiadi di Parigi 2024, ma nel beach volley, sottintendendo quindi di concludere la sua carri ...

Mentre Ivan Zaytsev dichiara di prendere seriamente in considerazione il sogno di poter giocare anche le Olimpiadi di Parigi 2024, ma nel beach volley, sottintendendo quindi di concludere la sua carri ...