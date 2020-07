Violenza sessuale su 15 minorenni nell’oratorio a Catanzaro: maxicondanna per il parroco (Di domenica 12 luglio 2020) Il Tribunale di Catanzaro ha condannato a 13 anni e sei mesi di carcere don Roberto Mastro, dal 2007 al 2010 parroco di Belcastro (Cz), accusato di Violenza sessuale aggravata su 15 minorenni di età inferiore a 14 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti nell’oratorio della parrocchia. L’inchiesta sul parroco ha avuto inizio dalla denuncia dei genitori L’inchiesta che ha coinvolto don Roberto ha preso le mosse nel 2010 a seguito della denuncia di alcuni genitori. Si basa sulle dichiarazioni di molti testimoni nonché sui racconti dei minorenni vittime degli abusi. Non appena si seppe dell’indagine, don Roberto lasciò la Calabria. I giudici lo hanno condannato anche al risarcimento del danno alle parti civili e al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti ... Leggi su secoloditalia

