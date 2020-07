Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 09:30 (Di domenica 12 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A12 Roma TARQUINIA, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE-FREGENE VERSO CIVITAVECCHIA. E SEMPRE IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SI STA IN CODA ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO. CI SPOSTIAMO IN VIA DI PRATICA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E VILLAGGIO AZZURRO VERSO POMEZIA. CODE A TRATTI POI SULLA LITORANEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA. SCENDIAMO A SUD DELLA Regione, RALLENTAMENTI SULLA VIA DOMITIANA TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO IN DIREZIONE DI FORMIA. INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO ... Leggi su romadailynews

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 08 : 30 VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ...

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA INIZIAMO DAL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ... Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 07 : 30 VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE ...

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE ... Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 19 : 30 VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA LITORANEA DOVE SI REGISTRA TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai