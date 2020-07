‘Temptation Island’, al capolinea la storia tra due ex protagonisti del programma? Gli indizi (Di domenica 12 luglio 2020) La sesta edizione di Temptation Island aveva regalato tanto trash e molte coppie, al termine del programma, erano giunte al capolinea. Tra loro, anche Ilaria e Massimo Colantoni avevano deciso di separarsi ed infatti, da quel momento in poi hanno proseguito con due percorsi diversi. Se Massimo aveva trovato l’amore nella single Sonia Onelli, Ilaria si era invece avvicinata ad un misterioso moro, non appartenente al mondo dello spettacolo. Tuttavia, da qualche tempo Massimo e Sonia non apparivano più insieme sui social e questo aveva destato la curiosità dei loro fan. Curiosità aumentata a causa di alcune Instagram Stories del Colantoni in cui lasciava trapelare una crisi tra i due, come potete ascoltare nella prima parte del video. Risale invece a poche ore fa quella Instagram Story in cui Massimo si cimentava nel rispondere ... Leggi su isaechia

