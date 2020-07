Stroppa: “A Crotone grande entusiasmo. Il Pordenone non è più una sorpresa” (Di domenica 12 luglio 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di conferenza stampa di presentazione della gara contro il Pordenone. Di seguito le sue parole riportate da ilrossoblu.it. “Le difficoltà che troveremo saranno all’incirca quelle affrontate nella gara contro il Cittadella. Sono una sorpresa ma ora a fine stagione rappresentano una certezza. Sono una squadra allenata bene, ha idee e forza, va molto in verticale e come il Cittadella sarà veramente importante mantenere la concentrazione giusta per mettere in atto il nostro gioco. Questa gara è ricca di insidie, la prima è sopratutto avere speso tanto a Cittadella e dovremo valutare come staremo a livello mentale e fisico. Se riusciremo a stare bene in campo questa diventerà una gara bella sotto tutti i punti di ... Leggi su alfredopedulla

Stroppa si congratula e ‘minaccia’ : “Il Crotone è sempre il Crotone” Tempo di lettura: 2 minutiUna sfida che vale molto per il Crotone, decisamente meno per il Benevento. Anche se Inzaghi ha tenuto a precisare di voler proseguire spedito verso il raggiungimento di ogni record possibile, le motivazioni dei pitagorici ...

