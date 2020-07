Sky: Pioli lancia Ibrahimovic e Rebic insieme dal primo minuto (Di domenica 12 luglio 2020) È un Milan a trazione offensiva, quello che dovrebbe scendere in campo stasera contro il Napoli al San Paolo. Stando a quanto riporta Sky Sport, Pioli schiererà Ibrahimovic in attacco e alle sue spalle agiranno Rebic, Calhanoglu e Paquetà. Di seguito, il probabile undici dei rossoneri. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli. L'articolo Sky: Pioli lancia Ibrahimovic e Rebic insieme dal primo minuto sembra essere il primo su ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Sky - La probabile formazione del Milan : un solo dubbio per Pioli La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione del Milan contro il Napoli, nel posticipo di domani sera: Pioli ha solo un dubbio da sciogliere, quello sulla destra.

