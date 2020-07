Si tuffano in mare malgrado le onde alte: un morto e tre ricoverati (Di domenica 12 luglio 2020) E’ successo a Ravenna: 4 uomini pakistani si sono tuffati nonostante il mare mosso. I soccorritori hanno salvato tre di loro, deceduto il quarto uomo. Intorno alle 16.30 di oggi, presso una spiaggia del ravennate, un gruppo di bagnanti si è tuffato tra le onde malgrado il mare fosse molto mosso. I 4 uomini, tutti … L'articolo Si tuffano in mare malgrado le onde alte: un morto e tre ricoverati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

monicabarra29 : @MadameA02 Ahahaja!! Si fa semplicemente che nn si tuffano, nn godono appieno della libertà di stare al mare, MA, h… - PeluchaM : @Nemiemi94 @StalkerAnsya @picchiasebino05 Non prestare soccorso può succedere. Non lo dico io. Ma i casi, le stati… - itsbettabitch : Non tuffatevi, i laghi sono pieni di mulinelli e non avete idea di quanti ragazzi si tuffano e non ritornano più a… - ScrivoArte2 : RT @Baldaranza: Ci sono due tipi di persona che possono dirvi “mi piace il mare”. Quelli che quando arrivano in spiaggia si spogliano, si t… - ScrivoArte : RT @Baldaranza: Ci sono due tipi di persona che possono dirvi “mi piace il mare”. Quelli che quando arrivano in spiaggia si spogliano, si t… -

Ultime Notizie dalla rete : tuffano mare Si tuffano in mare, vengono risucchiati dalle onde: tre vengono salvati, uno perde la vita RavennaToday Si tuffano in mare malgrado le onde alte: un morto e tre ricoverati

E’ successo a Ravenna: 4 uomini pakistani si sono tuffati nonostante il mare mosso. I soccorritori hanno salvato tre di loro, deceduto il quarto uomo. Intorno alle 16.30 di oggi, presso una spiaggia d ...

Fondi, il motore non si ferma: il gommone continua a girare senza controllo

Tragico tuffo in mare per Rossano Cochis: morto il braccio destro di Vallanzasca Si è tuffata dal gommone ed è riemerso cadavere, forse un infarto. Così è morto nel mare del Garrgano Rossano Cochis, d ...

E’ successo a Ravenna: 4 uomini pakistani si sono tuffati nonostante il mare mosso. I soccorritori hanno salvato tre di loro, deceduto il quarto uomo. Intorno alle 16.30 di oggi, presso una spiaggia d ...Tragico tuffo in mare per Rossano Cochis: morto il braccio destro di Vallanzasca Si è tuffata dal gommone ed è riemerso cadavere, forse un infarto. Così è morto nel mare del Garrgano Rossano Cochis, d ...