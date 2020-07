Seganov, regista di Cisterna, positivo al Covid (Di domenica 12 luglio 2020) Cisterna DI LATINA, LATINA,- La notizia arriva dalla Bulgaria e certamente non è bella per la Top Volley Cisterna. Georgi Seganov, palleggiatore della nazionale del suo paese, e neo acquisto della ... Leggi su corrieredellosport

Corriere dello Sport

Il regista bulgaro Georgi Seganov, neo acquisto della società pontina, è risultato positivo al Covid-19. Il palleggiatore era in ritiro con la nazionale del suo paese ed è stato immediatamente messo ...CISTERNA DI LATINA (LATINA)- La notizia arriva dalla Bulgaria e certamente non è bella per la Top Volley Cisterna. Georgi Seganov, palleggiatore della nazionale del suo paese, e neo acquisto della squ ...