Milan, Pioli: «È stata dura contro il Napoli. Su Ibrahimovic…» (Di lunedì 13 luglio 2020) Stefano Pioli ha analizzato la prestazione offerta dal Milan contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore rossonero Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della partita del San Paolo contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Stasera è stata dura per la qualità dell’avversario e perché avevamo speso molto a livello mentale contro la Juventus. Nel primo tempo abbiamo sofferto il loro palleggio, mentre nel secondo abbiamo fatto meglio e siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Le difficoltà ci sono con tutte le squadre, dobbiamo imparare a stare sempre dentro le partite». IBRAHIMOVIC – «Pretende ... Leggi su calcionews24

