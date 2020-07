Migranti positivi? Santelli pronta a bloccare i porti (Di domenica 12 luglio 2020) Mentre a Roma si discute la proroga dello stato di emergenza dovuto al coronavirus, a Sud i governatori denunciano un nuovo aumento degli sbarchi di Migranti, con alti rischi Covid che rappresentano una crisi nella crisi. In Calabria, dopo l'arrivo a Roccella Jonica di 70 profughi, 26 dei quali positivi al tampone, la presidente Jole Santelli scrive al premier Giuseppe Conte, dicendosi pronta a impedire nuovi sbarchi se la Regione non sarà tutelata dal punto di vista sanitario: "L'unica soluzione in grado di evitare pericoli per la salute della popolazione calabrese non può che essere quella di procedere alla requisizione di unità navali - sostiene Santelli -, da dislocare davanti alle coste della regione italiane maggiormente interessate dagli sbarchi, a bordo delle quali potranno ... Leggi su iltempo

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - LegaSalvini : ??A ROCCELLA JONICA SBARCATI 28 POSITIVI AL VIRUS. E ALTRI 791 SBARCHI A LAMPEDUSA AL COLLASSO ?? - Agenzia_Ansa : Bloccata la statale SS18 ad Amantea (Cosenza) a causa di una protesta legata all'arrivo di alcuni #migranti positiv… - PitmanCosta : RT @LegaSalvini: #SALVINI: 'LAMPEDUSA AL COLLASSO, MIGRANTI POSITIVI AL COVID' - LegaSalvini : #SALVINI: 'LAMPEDUSA AL COLLASSO, MIGRANTI POSITIVI AL COVID' -