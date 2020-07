Meteo, temporali tra Lazio e Abruzzo e forte calo delle temperature sulla costa adriatica: +24°C a Chioggia, -9°C rispetto a Roma [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo un sabato terribile per il maltempo al Nord Italia, oggi forti temporali stanno colpendo Lazio e Abruzzo. Sulle regioni adriatiche, soffiano forti venti di Bora e Maestrale che hanno raggiunto raffiche di 88km/h sulle coste dell’Emilia Romagna e delle Marche, determinando mareggiate e un abbassamento delle temperature. Mareggiate hanno colpito in particolare le coste di Emilia Romagna e Marche, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto, che arrivano da Civitanova Marche, Rimini e Pesaro. Le temperature sulla costa adriatica sono di 7-8°C, o anche più, inferiori rispetto a quelle della costa tirrenica. Alle ... Leggi su meteoweb.eu

Meteo – Qualcosa è cambiato sull’Italia - venti freschi e temporali : ecco dove Nella prima parte del mattino infatti, alcuni rovesci hanno interessato parte del basso Piemonte e sui comparti più meridionali della Romagna in particolare lungo la fascia costiera. Da segnalare inoltre qualche ...

Nella prima parte del mattino infatti, alcuni rovesci hanno interessato parte del basso Piemonte e sui comparti più meridionali della Romagna in particolare lungo la fascia costiera. Da segnalare inoltre qualche ... Allerta Meteo Lazio : criticità per temporali su Appennino di Rieti - Aniene e Bacino del Liri Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni Meteo rologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, e per le successive 3-6 ...

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni rologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, e per le successive 3-6 ... Meteo - rischio temporali : in arrivo sulla penisola venti più freschi Continua a cambiare il Meteo sulla nostra penisola, con un’altra domenica minacciata da alcuni temporali. Sull’Italia arriveranno venti più freschi. Non si fermano i cambiamenti Meteo sulla nostra penisola, che durante ...

CentroMeteoITA : METEO - #ANTICICLONE KO, si apre corridoio ATLANTICO in #ITALIA foriero di #TEMPORALI e #GRANDINATE, ecco dove e qu… - infoitinterno : Meteo, allerta Lazio. Protezione Civile: «Attesi temporali nelle zone interne» - infoitinterno : Meteo Roma e Lazio, allerta per domenica 12 luglio: piogge e temporali in arrivo - CentroMeteoITA : #METEO - Forti #TEMPORALI in formazione in #ITALIA, ecco le ZONE COLPITE nelle PROSSIME ORE - Miti_Vigliero : Meteo, allerta Lazio. Protezione Civile: «Attesi temporali nelle zone interne» -