Maria Grazia Cucinotta, la complicità con Giulio: “Mi risposo” (Di domenica 12 luglio 2020) A distanza di 25 anni dal coronamento del loro sogno d’amore, Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati sono pronti a dirsi di nuovo di sì. Ad annunciarlo la stessa attrice, che ha affermato di essere pronta a risposarsi e voler confermare i sentimenti che prova per la sua dolce metà. I due si sono conosciuti alla fine degli anni ’80, durante una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. A quanto pare, tra l’attrice e l’imprenditore romano di successo è scattata subito la passione e da allora non si sono più lasciati. In una lunga intervista al settimanale Gente l’artista messinese ha aperto il suo cuore, raccontando dei momenti belli del suo matrimonio e di quelli più difficili e della grande ... Leggi su dilei

