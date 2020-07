La moto esce di strada, per Davide Tesfazion non c’è nulla da fare (Di domenica 12 luglio 2020) Incidente stradale all’alba, nel Trevigiano: uno scooter con due persone a bordo esce di strada, muore sul colpo il conducente. E’ l’alba quando, a Ramon di Loria, nel Trevigiano, uno scooter sta percorrendo via Ca di Leoncino. Verso le 5,40, per cause ancora da accertare, la moto finisce fuori strada: Davide Tesfazsion, 38enne di Bassano … L'articolo La moto esce di strada, per Davide Tesfazion non c’è nulla da fare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

davids7683 : Comunque su la macchina orrenda vorrei dire la mia....nella #MotoGP se esce una moto non buona una parte della colp… - TOPOLINO46 : Oggi si esce in moto? - SpriocDorcha : Mamma sulle nostre parenti donne: -Quella ha la moto -Quella ha i figli e esce -Quella ha una certa età e ancora no… - back_morena : @tiziana13_tp @Fortunablu17 @carpa433 @Antotwitto @AndreBoc1 @OrioliPaolo @monicaognitanto @antonioguterres @UNEP… - AlopixSg : Guardo la moto, essendo l’883 un mio sogno, guardo lei, lei mi guarda e se ne esce: “Ti va di farci un giro?” e mi fa l’occhiolino. -

Ultime Notizie dalla rete : moto esce Schianto in moto nel Vicentino: Mirco esce per fare benzina e cade, morto a 42 anni Fanpage.it Esce con la sua Honda per fare benzina, Mirco si schianta e muore a 42 anni

Due incidenti mortali nella notte in Veneto con vittime 2 motociclisti: oltre a quello nel Trevigiano, una vittima c'è stata anche nel Vicentino. E' sbandato perdendo il controllo della sua moto, una ...

Esce con la sua Honda per fare benzina, si schianta e muore a 42 anni

VICENZA - Due incidenti mortali nella notte in Veneto con vittime 2 motociclisti: oltre a quello a Loria nel Trevigiano, una vittima c'è stata anche nel Vicentino. E' sbandato perdendo il controllo de ...

Due incidenti mortali nella notte in Veneto con vittime 2 motociclisti: oltre a quello nel Trevigiano, una vittima c'è stata anche nel Vicentino. E' sbandato perdendo il controllo della sua moto, una ...VICENZA - Due incidenti mortali nella notte in Veneto con vittime 2 motociclisti: oltre a quello a Loria nel Trevigiano, una vittima c'è stata anche nel Vicentino. E' sbandato perdendo il controllo de ...