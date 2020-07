Inter, rebus Conte: l'addio costa 150 milioni (Di domenica 12 luglio 2020) MILANO - Centocinquanta milioni. Ecco i soldi che servono all'Inter per esonerare Antonio Conte e mettere sotto contratto, per tre anni, un allenatore almeno di pari livello, Allegri o Pochettino; un ... Leggi su corrieredellosport

MILANO - Centocinquanta milioni. Ecco i soldi che servono all'Inter per esonerare Antonio Conte e mettere sotto contratto, per tre anni, un allenatore almeno di pari livello (Allegri o Pochettino; un ...

Rebus Conte sul futuro. Da colpo di mercato a problema per l'Inter

Un po' come il marchese del grillo: io so'io e voi non siete un c..zo. È l'idea che Conte Antonio, allenatore dell'Inter, ha di tutti gli altri, sodali e non. Il suo calcio è unico, esclusivo, il migl ...

