Inter, la bravata di Brozovic: passa col rosso in Rolls Royce, alcoltest e via la patente (Di domenica 12 luglio 2020) Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, a Milano, una Rolls Royce Cullinan è stata fermata da una pattuglia perché passata con il semaforo rosso, non lontano dalla movida dei Navigli. Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : Inter, la bravata di Brozovic: passa col rosso in Rolls Royce da ubriaco, via la patente - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: Corriere della Sera: 'Inter, la bravata di #Brozovic: passa col rosso in Rolls Royce da ubriaco, via la patente.' Marott… - PassionGitanaDB : Ma dico io un po' di responsabilità volete mettercela. Non è che se siete stati baciati dagli dei potete fare tutto… - mariotacca : Corriere della Sera: 'Inter, la bravata di #Brozovic: passa col rosso in Rolls Royce, via la patente.' Si può dire… - laziopress : -