In principio, i fagioli (Di domenica 12 luglio 2020) Avete mai sentito parlare di trasferimento genico orizzontale (HGT horizontal gene transfer)? Probabilmente no, non ne aveva sentito parlare neppure David Quammen, già autore del predittico Spillover – giunto recentemente a nuova fama grazie alla mirabile descrizione dell’epidemia da coronavirus che Leggi su ilfoglio

Il nuovo saggio dell’autore americano, L’albero intricato (Adelphi), squaderna nelle sue 536 pagine l’evoluzione di una scienza misteriosa quanto ricca di sorprese, la biologia molecolare, ...

