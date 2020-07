Grillo pubblica sul blog sonetto pro-Raggi “Virgì, Roma nun te merita” (Di domenica 12 luglio 2020) Roma (ITALPRESS) – “Virgì, Roma nun te merita”. E’ il titolo di un sonetto in Romanesco scritto da Franco Ferrari e pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog.“Invece de curavve la città vostra, fate er tifo pe li ladri, li delinquenti, proprio quelli che v’hanno fatto vive dentro a la monnezza, oppuro ve credete che er nome der monnezza de Thomas Milian, è un nome de fantasia?”, recita un passaggio del sonetto, che prende di mira i critici della sindaca di Roma Virginia Raggi e conclude: “Godete a sputà in faccia a na sindaca pulita, e testarda, una che le cose le fa. Pensatece, c’avete undici mesi de tempo, pè pensacce ... Leggi su ilcorrieredellacitta

