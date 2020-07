Gears 5: Le novità dell’Operazione 4 (Di domenica 12 luglio 2020) A partire dal 14 luglio sarà disponibile l’Operazione 4 di Gears 5, scopriamo insieme le novità in arrivo. Avete già letto la nostra Recensione di Gears 5 ? Le novità dell’Operazione 4 di Gears 5 Nuova valuta che permette di acquistare tutti gli oggetti nel negozioRimossi i totem che permettevano lo sblocco dei personaggi con la progressione, essi verranno ora sbloccati acquistando una qualsiasi skinIl negozio mostrerà tutti gli articolo disponibili ogni giorno con l’aggiunta di novità settimanali Il sistema di progressione premierà i migliori giocatori a seconda delle performance con la nuova valuta, il suddetto sistema resterà in BETA per le prime settimane Le carte abilità sono potenziabili di un ulteriore livello, richiedendo 20 copie della ... Leggi su gamerbrain

MX_Thor85 : RT @MondoXbox: Tutte le novità in arrivo su Gears 5 con l'Operazione 4 - MondoXbox : Tutte le novità in arrivo su Gears 5 con l'Operazione 4 - maguzzolo : State seguendo tutte le novità per la prossima stagione di #Gears5? Il nuovo sistema ranked mi ispira (con riserva… -

Ultime Notizie dalla rete : Gears novità Splatterhouse 3 Retrogaming History