Firenze | 10 000 luci a led per l’illuminazione di otre 500 strade nei 5 quartieri

Firenze - reddito cittadinanza : in città ne fruiscono 13.000 persone - il Comune le usi per pulire i giardini In Toscana il numero di persone che percepisce il reddito di cittadinanza è pari a 73.543 persone, che potrebbero essere utilizzate per lavori socialmente utili

FIRENZE – È ripartita in città l’operazione di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che conferma l’assoluta regolarità della gara led.

Arrivano i nuovi lampioni a Led: le strade dove saranno sostituiti

FIRENZE – È ripartita in città l’operazione di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che conferma l’assoluta regolarità della gara led.Arrivano in città alte 10 mila luci a led per l'illuminazione di oltre 500 strade nei cinque quartieri. E' ripartita l’operazione di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica, in seguito a ...