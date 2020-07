Famiglia: non è il Mulino Bianco (Di domenica 12 luglio 2020) Immagine ideale Quando pensiamo alla Famiglia tra le prime immagini ci arriva lo spot della Mulino Bianco: genitori dolci e premurosi, figli sorridenti e composti. La Famiglia in teoria dovrebbe: Essere un punto fermo, come il faro che ci illumina. Garantire sostegno emotivo ed economico. Educare i più piccoli e inserirli in società. Trasmettere valori etici, culturali e religiosi. Ma non sempre la Famiglia assolve questi compiti, anzi, esistono situazioni nelle quali vige malessere e confusione, tanto da influenzare il percorso di vita di chi ne fa parte. La Famiglia reale Lasciando perdere l’idea di perfezione che negli anni ci hanno fatto “sognare” i sorrisi e gli abbracci a colazione, la Famiglia reale è un nucleo di persone ... Leggi su ilcorrieredellacitta

