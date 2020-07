Essere intelligenti è facilissimo: in fondo è tutto un trucco! (Di domenica 12 luglio 2020) “Essere intelligenti è facilissimo”, seguendo la frase geniale dell’umorista Sam Levenson tutti noi possiamo diventare intelligenti. In fondo anche l’intelligenza è un trucco, una formula, il resto è la barbarie quieta del Nulla dentro la quale annaspiamo, con le nostre fiaccole al vento possiamo illuminare i nostri passi e poco di più, qualche scheggia sul muro, un sasso sul sentiero, una corteccia, ma non possiamo vedere molto di più, nemmeno Einstein, anche lui aveva il “cervelletto”, anatomicamente parlando, ed era solo un uomo, per quanto geniale e simpatico. Sam Levenson ha detto: “E’ facile Essere saggi, basta pensare a una cosa stupida e dire il contrario“. Eccola la formula infallibile alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

Jo Squillo : «Non si può solo comunicare paura e vietare. Le regole devono essere intelligenti» «A chi dice che la vida vale più della movida, rispondo che non c’è vida senza movida». Jo Squillo ha assunto il ruolo di regina della scena dance “a distanza” durante le settimane del lockdown. Hanno ...

Noovyis : (Essere intelligenti è facilissimo: in fondo è tutto un trucco!) Playhitmusic - - LILITH24595979 : RT @Annalisa3073: 'Hai scoperto che pensare significa soffrire, che essere intelligenti significa essere infelici. Peccato che ti sia sfugg… - PiccolaJedi74 : @alone73x1 Ma infatti ti dico questione di intelligenza...se non c'è nulla di quello che hai scritto , ma semplicem… - antoniovarrella : @RossanelDNA Favorire il cambiamento vuol dire essere intelligenti - terribile76 : Eccezione alle regole. Infatti 7 rigori su 50 sono contro la juve. Guarda che non basta fare copia ed incolla e ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Essere intelligenti Essere intelligenti è facilissimo: in fondo è tutto un trucco! Il Fatto Quotidiano Odissea Liguria: treni tra ritardi, lavori in corso e vagoni affollati

Visti i tempi, quella in treno dovrebbe essere considerata la partenza intelligente. Con le autostrade che, nonostante le promesse in serie del ministero dei Trasporti e di Aspi di chiudere code e dis ...

Turisti-naufraghi all’Info Point: "In città c’è la Festa greca..."

La vita nell’epoca post Covid-19 avrebbe dovuto essere smart, anche per le vacanze. Ossia intelligente e più facile. Sembrava che tutto sarebbe stato informatizzato, con la burocrazia e le lungaggini ...

Visti i tempi, quella in treno dovrebbe essere considerata la partenza intelligente. Con le autostrade che, nonostante le promesse in serie del ministero dei Trasporti e di Aspi di chiudere code e dis ...La vita nell’epoca post Covid-19 avrebbe dovuto essere smart, anche per le vacanze. Ossia intelligente e più facile. Sembrava che tutto sarebbe stato informatizzato, con la burocrazia e le lungaggini ...